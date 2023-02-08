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На двух украинских АЭС зафиксировали эхо землетрясения в Турции

Фото: на двух украинских АЭС зафиксировали эхо землетрясения в Турции (wikipedia.com)
Автор: Наталья Кава

Эксперты зафиксировали эхо турецких землетрясений на двух украинских атомных станциях - Хмельницкой и Южноукраинской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЭК "Энергоатом".

Как рассказали в ведомстве, все украинские атомные станции оснащены специальным оборудованием, фиксирующим подземные толчки. Кроме этого, АЭС могут выдержать землетрясения мощностью до семи баллов.

"Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС", - говорится в сообщении.

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, все атомные станции Украины строились с учетом возможной сейсмической активности. Кроме этого, на них существует аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

"Работы по исследованию сейсмической опасности НАЭК "Энергоатом" были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирование Украины. Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков", - подчеркнули в "Энерго" .

Ранее РБК-Украина сообщало, что ученые Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) за последние сутки зафиксировали сотни землетрясений в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и Индонезии.

Кроме того, мы писали, насколько вероятно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.

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АЭСЭнергоатомТурцияЗемлетрясение