Двох українців у Криму засудили до 10 років в'язниці

В окупованому Криму двох громадян України засудили до 10 років в'язниці. Їх звинуватили в торгівлі наркотиками.

Про це пишуть "Крим. Реалія" з посиланням на судову інформацію.

Повідомляється, що обидва українці засуджені до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За даними кримінальної справи, житель Донецької області нібито був так званим "закладником". Пізніше він залучив до своєї діяльності свого знайомого. При обшуку у них знайшли електронні ваги, психотропну речовину і наркотики.

Також повідомляється, що на судовому засіданні вони погодилися зі звинуваченням і дали свідчення.

"Вироком суду підсудні визнані винними у скоєнні інкримінованих їм злочинів і їм призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства", - йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що імена та прізвища засуджених не вказані, їх публічні коментарі або їх захисту відсутні.