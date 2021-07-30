UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Двух участников беспорядков на Банковой задержали. Им грозит арест

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 июля, на митинге под Офисом президента правоохранители задержали двух участников. Теперь им грозит арест до 15 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников поступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые не реагировали", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения.

Правоохранители составили на них протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Фото: Двух участников беспорядков на Банковой задержали (kyiv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентастычки