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Двох учасників заворушень на Банковій затримали. Їм загрожує арешт

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 липня, на мітингу під Офісом президента правоохоронці затримали двох учасників. Тепер їм загрожує арешт до 15 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Під час проведення мітингу біля офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушників, після чого їх доставили в Печерське управління поліції для встановлення особистих даних.

"Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження.

Правоохоронці склали на них протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Фото: двох учасників заворушень на Банковій затримали (kyiv.npu.gov.ua)

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