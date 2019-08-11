Двух террористов задержали за убийство солдата армии Израиля

Армия обороны Израиля в ходе спецоперации в субботу, 10 августа, задержала двух террористов, подозреваемых в убийстве израильского солдата. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии.

В спецоперации взяли участие также Службы общей безопастности (ШАБАК), полиция и пограничная полиция. Операция израильских военных по поимке нападавших продолжалась два дня.

"Были арестованы двое подозреваемых в убийстве солдата Двира Сорека... Военнослужащие Армии обороны Израиля конфисковали автомобиль, который использовался подозреваемыми при нападении", - добавили в пресс-службе.

По данным СМИ Израиля, тело 19-летнего солдата Двира Сорека с ножевыми ранениями обнаружили ранним утром в четверг, 8 августа. Он был убит в непосредственной близости от еврейского поселения к северу от крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Фото: задержание террористов (twitter.com/IDF)

Напомним, в конце июля глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.