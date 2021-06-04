UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

После двух суток тишины боевики открыли огонь в районе Песок

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил была тишина. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Отметим, 2 июня, также сохранялась "тишина".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались враждебные снайперы. По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС