В двух районах Киева обнаружили боеприпасы времен Второй мировой

В двух районах Киева во время ремонтых работ обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

Как сообщается, 13 мая на улице Светлая, 3-Д, которая находится в Дарницком районе, во время проведения земляных работ на строительстве пиротехническим расчетом ДСНС Украины было обнаружено два артиллерийских снаряда Д-107. А в Днепровском районе на улице Спортивная, во время проведения земляных работ на территории частной усадьбы обнаружили минометную мину Д-120.

Пиротехническим расчетом ГСЧС боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Как отмечается, с начала года на территории столицы было изъято и уничтожено 486 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами. Правоохранители достали из тайника 7 гранат Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 1 гранату РГН, 1 выстрел ВОГ-25, 557 патронов калибра 5,45 мм и 737 патронов калибра 7,62 мм.

Кроме того, сотрудники СБУ предотвратили подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.