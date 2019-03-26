На Донбассе обнаружили тайник с боеприпасами

Фото: боеприпасы из тайника (facebook.com/pressjfo.news)

Правоохранители обнаружили 7 гранат Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 1 гранату РГН и тысячу патронов различного калибра

На Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook.

Сотрудники отдела контрразведывательной деятельности и обеспечение внутренней безопасности УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы Украины с привлечением специалистов-взрывотехников областного ГСЧС на Мариупольском направлении, в непосредственной близости к линии разграничения, обнаружили в земле тайник с боеприпасами.

После детальной проверки обустроенного земляного укрытия на возможном минировании, правоохранители достали из тайника 7 гранат Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 1 гранату РГН, 1 выстрел ВОГ-25, 557 патронов калибра 5,45 мм и 737 патронов калибра 7,62 мм

На место, где обнаружили опасные находки было вызвано представителей Нацполіції для проведения следственных действий. Подступы к тайнике были изолированы и перешкоджено доступ к ним посторонними лицами.

Все найденные боеприпасы, могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами боевиков, были изъяты представителями Национальной полиции. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.

Фото: боеприпасы из тайника (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 марта в Лисичанске правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами боевиков. Они были изъяты представителями Национальной полиции.

Кроме того, на Донбассе сбили самодельный ударный беспилотник боевиков. БПЛА был сбит на донецком направлении, точное место инцидента не сообщалось.