У двох районах Києва виявили боєприпаси часів Другої світової

У двох районах Києва під час ремонтних робіт знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві.

Як повідомляється, 13 травня на вулиці Світла, 3-Д, яка знаходиться в Дарницькому районі, під час проведення земляних робіт на будівництві піротехнічним розрахунком ДСНС України було виявлено два артилерійських снаряди Д-107. А в Дніпровському районі на вулиці Спортивна, під час проведення земляних робіт на території приватної садиби виявили мінометну міну Д-120.

Піротехнічним розрахунком ДСНС боєприпаси були вилучені та знищені на полігоні.

Як зазначається, з початку року на території столиці було вилучено і знищено 486 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами. Правоохоронці дістали зі схованки 7 гранат Ф-1, 3 гранати РГД-5, 1 граната РГН, 1 постріл ВОГ-25, 557 патронів калібру 5,45 мм та 737 патронів калібру 7,62 мм.

Крім того, співробітники СБУ запобігли підготовку теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів.