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В двух районах Киева фиксируют рост заражений коронавирусом: карта

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 11:25
В двух районах Киева фиксируют рост заражений коронавирусом: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Деснянский район вошел в топ-3 по числу инфицированных

В последнее время наибольшая динамика заболеваемости коронавирусом наблюдается в Дарницком и Деснянском районах Киева. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Указанные районы находятся в тройке лидеров по числу зараженных. Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 379 киевлян. На втором месте Дарницкий район - 309 больных, на третьем - Деснянский, там зарегистрировали 176 случаев заражений.

Всего в Киеве было выявлено 1805 инфицированных коронавирусом. За сутки заболели 43 киевлян.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +3;
  • Шевченковский +2;
  • Соломенский +1;
  • Днепровский +1;
  • Святошинский +3;
  • Деснянский +4;
  • Подольский +5;
  • Голосеевский +2;
  • Оболонский +2;
  • Дарницкий +11.В двух районах Киева фиксируют рост заражений коронавирусом: карта

Напомним, с 12 мая карантин в Киеве планируют ослабить. В частности, планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты. Торгово-развлекательные центры откроют во время второго этапа снятия карантинных ограничений.

При этом пока в столице остается обязательным масочный режим. Также с 12 мая останутся закрытыми школы, театры, музеи, развлекательные заведения и прочее.

Теги Новости Украины КиевКиевКоронавирус
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