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В двух районах Харькова пропал интернет: провайдер жалуется на хакерские атаки

Автор: Константин Широкун

У одного из крупнейших харьковских провайдеров пропал интернет. Представители компании сетуют на хакерские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Triolan.

У части абонентов Triolan, которые живут на Павловом Поле и Алексеевке, пропало подключение к сети интернет. В компании главной причиной сбоя работы услуги называют массированную хакерскую атаку на их серверы.

Также администрация провайдера сообщает, что в ближайшее время интернет должен заработать снова. Специалисты провели диагностику сети, и сообщают, что ночные обстрелы с 9 на 10 марта инфраструктуру не повредили.

Ранее в ООН сообщили, что за время войны в Украине погибли 474 гражданских, почти 900 получили ранения. Такие данные были собраны по состоянию на 7 марта.

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