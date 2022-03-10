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У двох районах Харкова зник Інтернет: провайдер скаржиться на хакерські атаки

Автор: Константин Широкун

У одного з найбільших харківських провайдерів пропав інтернет. Представники компанії нарікають на хакерські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Triolan.

У частини абонентів Triolan, які живуть на Павловому Полі та Олексіївці, пропало підключення до мережі Інтернет. У компанії головною причиною збою роботи послуги називають масовану хакерську атаку на їх сервери.

Також адміністрація провайдера повідомляє, що найближчим часом Інтернет повинен запрацювати знову. Фахівці провели діагностику мережі, і повідомляють, що нічні обстріли з 9 на 10 березня інфраструктуру не пошкодили.

Раніше в ООН повідомили, що за час війни в Україні загинули 474 цивільних, майже 900 отримали поранення. Такі дані були зібрані станом на 7 березня.

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