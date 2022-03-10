В двух районах Харькова пропал интернет: провайдер жалуется на хакерские атаки

У одного из крупнейших харьковских провайдеров пропал интернет. Представители компании сетуют на хакерские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Triolan.

У части абонентов Triolan, которые живут на Павловом Поле и Алексеевке, пропало подключение к сети интернет. В компании главной причиной сбоя работы услуги называют массированную хакерскую атаку на их серверы.

Также администрация провайдера сообщает, что в ближайшее время интернет должен заработать снова. Специалисты провели диагностику сети, и сообщают, что ночные обстрелы с 9 на 10 марта инфраструктуру не повредили.