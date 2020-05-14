Двух полицейских подозревают в растрате свыше 850 тысяч гривен

Двух сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области заподозрили в растрате более 850 тысяч гривен при ремонте служебного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия заместитель начальника областного управления полиции в 2018 году систематически перечислял бюджетные средства одному из предпринимателей за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. Его подчиненный - бывший ведущий инженер управления - согласовывал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что они не проводились.

"В результате неправомерных действий правоохранителей произошла растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что правоохранителям сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям будут судить за растрату 23,7 миллиона гривен. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Также РБК-Украина писало, что директора Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета арестовали по подозрению в растрате почти полмиллиона гривен на ремонте Почтовой площади. Чиновник в сговоре с двумя другими соучастниками завысил стоимость выполненных работ.