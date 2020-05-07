В Ужгороде арестовали подозреваемого в растрате чиновника горсовета

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Чиновника подозревают в растрате почти 500 тысяч гривен

В Ужгороде арестовали подозреваемого в растрате почти полмиллиона гривен на ремонте Почтовой площади чиновника городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

По данным прокуратуры, сегодня Ужгородский горрайонный суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток директора Департамента городского хозяйства городского совета. Судья также определил альтернативу в виде залога в размере почти 1,5 млн гривен.

Отмечается, что чиновника подозревают в растрате почти 470 тыс. гривен на ремонте Почтовой площади. Директор департамента в сговоре с двумя другими соучастниками завысили стоимость выполненных работ.

"Так, в акты выполненных работ были внесены значительно завышены объемы, чем было выполнено на самом деле. По совокупности совершенных преступлений, действия директора Департамента городского хозяйства квалифицированы по ч.4 ст.191 ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве гендиректора одного из частных предприятий заподозрили в присвоении 16,5 млн гривен государственных средств. Предприятие незаконно завышало стоимость лабораторного оборудования, которое поставляло украинским медучреждениям.