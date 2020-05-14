ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двух полицейских подозревают в растрате свыше 850 тысяч гривен

Новости » Общество     14.05.2020 - 16:18
Двух полицейских подозревают в растрате свыше 850 тысяч гривен
Фото: задержание подозреваемых (dbr.gov.ua)

Правоохранители совершили растрату при ремонте служебного транспорта

Двух сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области заподозрили в растрате более 850 тысяч гривен при ремонте служебного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия заместитель начальника областного управления полиции в 2018 году систематически перечислял бюджетные средства одному из предпринимателей за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. Его подчиненный - бывший ведущий инженер управления - согласовывал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что они не проводились.

"В результате неправомерных действий правоохранителей произошла растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что правоохранителям сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям будут судить за растрату 23,7 миллиона гривен. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Также РБК-Украина писало, что директора Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета арестовали по подозрению в растрате почти полмиллиона гривен на ремонте Почтовой площади. Чиновник в сговоре с двумя другими соучастниками завысил стоимость выполненных работ.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ХарьковполициярастратаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь