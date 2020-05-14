Двох поліцейських підозрюють у розтраті понад 850 тисяч гривень

Фото: затримання підозрюваних (dbr.gov.ua)

Правоохоронці вчинили розтрату під час ремонту службового транспорту

Двох співробітників Головного управління Національної поліції в Харківській області запідозрили у розтраті понад 850 тисяч гривень під час ремонту службового транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства заступник начальника обласного управління поліції у 2018 році систематично перераховував бюджетні кошти одному з підприємців за фіктивний ремонт та сервісне обслуговування службового автотранспорту. Його підлеглий - вже колишній провідний інженер управління - погоджував та передавав на підпис керівництву акти виконаних робіт, знаючи, що вони не проводилися.

"У результаті неправомірних дій правоохоронців відбулася розтрата бюджетних коштів на суму понад 850 тисяч гривень", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що правоохоронцям повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього заступника міністра з надзвичайних ситуацій судитимуть за розтрату 23,7 мільйона гривень. Екс-посадовець обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також РБК-Україна писало, що директора Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради заарештували за підозрою у розтраті майже півмільйона гривень на ремонті Поштової площі. Посадовець у змові двома іншими співучасниками завищив вартість виконаних робіт.

Автор: Дмитро Левицький