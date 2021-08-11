У двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом, - вчені
Фото: в Україні погіршується ситуація з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчені Національної академії наук України повідомили про загрозливу ситуацію з коронавірусом в двох областях. Мова йде про Херсонську та Одеську області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАН.
Вони повідомили, що стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня.
"Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях", - йдеться у прогнозі вчених.
Крім того, у НАН повідомили, що швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.
Нагадаємо, МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні.
Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.