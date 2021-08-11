ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом, - вчені

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 08:40
У двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом, - вчені Фото: в Україні погіршується ситуація з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України повідомили про загрозливу ситуацію з коронавірусом в двох областях. Мова йде про Херсонську та Одеську області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАН.

Вони повідомили, що стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня.

"Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях", - йдеться у прогнозі вчених.

Крім того, у НАН повідомили, що швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.

Нагадаємо, МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19 НАН Украины
NEWS
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну