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В двух областях Украины ночью и утром ожидается туман

Автор: РБК-Украина

В двух областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня до конца суток, а также во вторник утром, 29 декабря, в Киевской и Черкасской областях ожидается туман. Видимость при нем составит до 500 метров.

"Водители, будьте внимательными и осторожными на дорогах. Включайте противотуманные фары, соблюдайте скоростной режим, а при подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня практически на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.

Кроме того, в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8… +15 градусов в новогоднюю ночь.

Добавим, что сегодня в Украине ожидается штормовой ветер, а также гололедица на дорогах.

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