ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У двох областях України вночі та вранці очікується туман

Автор: РБК-Україна

У двох областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні до кінця доби, а також під вівторок вранці, 29 грудня, у Київській та Черкаській областях очікується туман. Видимість при ньому складе до 500 метрів.

"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари, дотримуйтесь швидкісний режим, а при під'їзді до пішохідних переходів знижуйте швидкість", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Нагадаємо, сьогодні практично на всій території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Крім того, в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть +8... +15 градусів в новорічну ніч.

Додамо, що сьогодні в Україні очікується штормовий вітер, а також ожеледиця на дорогах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрТуман