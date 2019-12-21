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На двох мостах в Києві відновили рух

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 10:58
На двох мостах в Києві відновили рух
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Ремонтні роботи на мосту Патона було завершено

У Києві повністю відновили рух автомобільного транспорту на мосту Патона та Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, ремонтні роботи на мосту Патона було завершено на 3 доби раніше, чим було заплановано. Станом на зараз рух автотранспорту мостом знову відновлено.

Крім того, було завершено поточні ремонтні роботи на Південному мосту. Рух автотранспорту Південним мостом також було відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві виявили аварійне просідання покриття на мосту Патона. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мосту Патона рух автотранспорту було обмежено. Планувалося, що роботи триватимуть до 23 грудня.

Також РБК-Україна писало, що у Києві частково обмежили рух автомобільного транспорту на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Роботи велися на крайній правій смузі в напрямку Лівого берега.

У Києві частково обмежать рух на Південному мосту з-за ремонту У Києві змінений рух трамваїв
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