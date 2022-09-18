После двух лет "ковидного" перерыва. В Германии снова открылся Октоберфест

Первую бочку алкогольного напитка на открытии раскупорил мэр города Дидье Рейтер. Затем он передал бокал пива премьеру Баварии Маркусу Зёдеру.

Согласно данным СМИ, фестиваль продлится до 3 октября, без требования носить маски и других коронавирусных правил.

К слову, в последний день перед началом Октоберфеста представители федерации пивоваров Германии жаловались правительству на свои экономические проблемы из-за побочных последствий войны РФ против Украины.

Речь шла, в частности, о высоких ценах на энергоносители и нарушении традиционных цепочек поставок. По их словам, без поддержки сотни предприятий сферы вынуждены будут закрыться.

Что известно об Октоберфесте

Октоберфест существует уже 200 лет и считается самым посещаемым фестивалем мира.

За 200-летнюю историю его отменяли 26 раз - из-за Мировых войн и дважды - из-за вспышки холеры.