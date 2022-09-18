RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після двох років "ковідної" перерви. У Німеччині знову відкрився Октоберфест

Фото: У Німеччині відкрився фестиваль пива Октоберфест (foodandwine.com)
Автор: Олег Васьків

У німецькому Мюнхені 17 вересня відбулося відкриття фестивалю пива Октоберфест. Відвідати захід можна знову вперше після 2-річної перерви через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Першу бочку алкогольного напою на відкритті розкоркував мер міста Дідьє Рейтер. Опісля він передав келих пива прем’єру Баварії Маркусу Зьодеру.

Згадіно з даними ЗМІ, фестиваль триватиме до 3 жовтня, без вимоги носіння масок та інших коронавірусних правил.

До слова, в останній день перед початком Октоберфесту представники федерації пивоварів Німеччини скаржилися уряду на свої економічні проблеми через побічні наслідки війни РФ проти України.

Мовилося, зокрема про високі ціни на енергоносії та порушення традиційних ланцюжків постачання. За їхніми словами, без підтримки сотні підприємств сфери змушені будуть закритися.

Що відомо про Октоберфест

Октоберфест існує вже 200 років і вважається найвідвідуванішим фестивалем світу.

За 200-річну історію його скасовували 26 разів - через Світові війни та двічі - через спалах холери.

Нагадаємо, на останньому "доковідному" фестивалі у 2019 році було 6,3 млн гостей, які випили понад 7,3 млн літрів пива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия