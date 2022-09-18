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После двух лет "ковидного" перерыва. В Германии снова открылся Октоберфест

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Воскресенье 18 сентября 2022 01:46
После двух лет "ковидного" перерыва. В Германии снова открылся Октоберфест Фото: В Германии открылся фестиваль пива Октоберфест (foodandwine.com)
Автор: Олег Васкив

В немецком Мюнхене 17 сентября состоялось открытие фестиваля пива Октоберфест. Посетить мероприятие можно снова впервые после 2-летнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Первую бочку алкогольного напитка на открытии раскупорил мэр города Дидье Рейтер. Затем он передал бокал пива премьеру Баварии Маркусу Зёдеру.

Согласно данным СМИ, фестиваль продлится до 3 октября, без требования носить маски и других коронавирусных правил.

К слову, в последний день перед началом Октоберфеста представители федерации пивоваров Германии жаловались правительству на свои экономические проблемы из-за побочных последствий войны РФ против Украины.

Речь шла, в частности, о высоких ценах на энергоносители и нарушении традиционных цепочек поставок. По их словам, без поддержки сотни предприятий сферы вынуждены будут закрыться.

Что известно об Октоберфесте

Октоберфест существует уже 200 лет и считается самым посещаемым фестивалем мира.

За 200-летнюю историю его отменяли 26 раз - из-за Мировых войн и дважды - из-за вспышки холеры.

Напомним, на последнем "доковидном" фестивале в 2019 году было 6,3 млн гостей, выпивших более 7,3 млн литров пива.

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