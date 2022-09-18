Після двох років "ковідної" перерви. У Німеччині знову відкрився Октоберфест

У німецькому Мюнхені 17 вересня відбулося відкриття фестивалю пива Октоберфест. Відвідати захід можна знову вперше після 2-річної перерви через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Першу бочку алкогольного напою на відкритті розкоркував мер міста Дідьє Рейтер. Опісля він передав келих пива прем’єру Баварії Маркусу Зьодеру.

Згадіно з даними ЗМІ, фестиваль триватиме до 3 жовтня, без вимоги носіння масок та інших коронавірусних правил.

До слова, в останній день перед початком Октоберфесту представники федерації пивоварів Німеччини скаржилися уряду на свої економічні проблеми через побічні наслідки війни РФ проти України.

Мовилося, зокрема про високі ціни на енергоносії та порушення традиційних ланцюжків постачання. За їхніми словами, без підтримки сотні підприємств сфери змушені будуть закритися.

Що відомо про Октоберфест

Октоберфест існує вже 200 років і вважається найвідвідуванішим фестивалем світу.

За 200-річну історію його скасовували 26 разів - через Світові війни та двічі - через спалах холери.