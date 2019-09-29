Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат

Фото: Энвер Мамутов (Крым.Реалии)

В ШИЗО перевели Мамутова и Меметова

Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", были переведены в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщил адвокат кримскотатарских активистов Рустем Кямилев, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, фигуранты первой бахчисарайской группы с 24 сентября не выходят на связь с ним. Он добавил, что скорее всего Мамутов и Меметов были переведены в ШИЗО.

"Все дело в том, что Энвер-аг'а и Рэмзи-аг'а с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", - заявил Кямилев.

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутов и Меметов были этапированы в колонии Ставропольского края для отбывания наказания. До этого незаконно осужденные крымскотатарские активисты находились в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Также РБК-Украина писало, фигурант второй бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейран Салиев несколько недель содержался в специальном блоке СИЗО. По словам адвоката, активиста поместили в спецблок сразу после продления меры пресечения.