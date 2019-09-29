ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 15:04
Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат
Фото: Энвер Мамутов (Крым.Реалии)

В ШИЗО перевели Мамутова и Меметова

Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", были переведены в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщил адвокат кримскотатарских активистов Рустем Кямилев, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, фигуранты первой бахчисарайской группы с 24 сентября не выходят на связь с ним. Он добавил, что скорее всего Мамутов и Меметов были переведены в ШИЗО.

"Все дело в том, что Энвер-аг'а и Рэмзи-аг'а с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", - заявил Кямилев.

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутов и Меметов были этапированы в колонии Ставропольского края для отбывания наказания. До этого незаконно осужденные крымскотатарские активисты находились в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Также РБК-Украина писало, фигурант второй бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейран Салиев несколько недель содержался в специальном блоке СИЗО. По словам адвоката, активиста поместили в спецблок сразу после продления меры пресечения.

В Крыму сообщают о визите "иностранных представителей из Европы и США" В Крыму в августе возбудили пять уголовных дел за отказ служить в армии РФ
Новости Украины КрымХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь