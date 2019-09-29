Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат

Фото: Енвер Мамутов (Крим.Реалії)

До ШІЗО перевели Мамутова та Меметова

Енвер Мамутов та Ремзі Меметов, обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір", були переведені до штрафного ізолятора (ШІЗО). Про це повідомив адвокат кримськотатарських активістів Рустем Кямілєв, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, фігуранти першої бахчисарайської групи з 24 вересня не виходять на зв'язок з ним. Він додав, що скоріш за все Мамутов та Меметов були переведені до ШІЗО.

"Уся справа в тому, що Енвер-аг'а і Ремзі-аг'а з 24 вересня не виходять на зв'язок. Коли людина вже етапована в колонію, вона має можливість зателефонувати своїй сім'ї, зв'язатися з родичами. Уже п'ять днів вони не виходять на зв'язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, швидше за все, вони перебувають у штрафному ізоляторі", - заявив Кямілєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутов та Меметов були етаповані до колонії Ставропольського краю для відбування покарання. До цього незаконно засудженні кримськотатарські активісти перебували в СІЗО в Ростові-на-Дону.

Також РБК-Україна писало, фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сейрана Салієва декілька тижнів утримували в спеціальному блоці СІЗО. За словами адвоката, активіста помістили в спецблок відразу після продовження запобіжного заходу.