ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 15:04
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат
Фото: Енвер Мамутов (Крим.Реалії)

До ШІЗО перевели Мамутова та Меметова

Енвер Мамутов та Ремзі Меметов, обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір", були переведені до штрафного ізолятора (ШІЗО). Про це повідомив адвокат кримськотатарських активістів Рустем Кямілєв, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, фігуранти першої бахчисарайської групи з 24 вересня не виходять на зв'язок з ним. Він додав, що скоріш за все Мамутов та Меметов були переведені до ШІЗО.

"Уся справа в тому, що Енвер-аг'а і Ремзі-аг'а з 24 вересня не виходять на зв'язок. Коли людина вже етапована в колонію, вона має можливість зателефонувати своїй сім'ї, зв'язатися з родичами. Уже п'ять днів вони не виходять на зв'язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, швидше за все, вони перебувають у штрафному ізоляторі", - заявив Кямілєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутов та Меметов були етаповані до колонії Ставропольського краю для відбування покарання. До цього незаконно засудженні кримськотатарські активісти перебували в СІЗО в Ростові-на-Дону.

Також РБК-Україна писало, фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сейрана Салієва декілька тижнів утримували в спеціальному блоці СІЗО. За словами адвоката, активіста помістили в спецблок відразу після продовження запобіжного заходу.

У Криму повідомляють про візит "іноземних представників з Європи та США" У Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ
Новини України КримХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся