Троим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" вручили обвинительное заключение

Фото: фигуранты красногвардейской дела (Крымская солидарность)

Рассмотрение дела по существу ожидается не ранее февраля 2020 года

Фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву вручили обвинительное заключение. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката Лилии Гамеджи, в окончательном заключении следствия, которое длилось 10 месяцев, в качестве доказательств представлены религиозная литература, несколько номеров газеты "Голос Крыма", лингвистико-религиоведческая экспертиза, а также электронные носители.

"Все эти доказательства являются не просто стандартным набором, но еще и сомнительным. Со слов наших подзащитных, это все неправда", - сообщила адвокат.

Как отметила Гамеджи, к концу недели дело должны передать в Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону. Рассмотрение дела по существу ожидается не ранее февраля 2020 года. К этому периоду политзаключенные будут этапированы в Ростов.

Напомним, в феврале 2019 года в поселке Октябрьское Красногвардейского района в Крыму задержали Абдулганиева, Абхаирова и Эмирусеинова. Их задержали по подозрению к причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Они останутся под стражей до 13 января.