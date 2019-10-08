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Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в Ростов-на-Дону

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 00:36
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в Ростов-на-Дону
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

29 жовтня відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір"

Двох фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія). Про це розповів адвокат Едем Семедляєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Зі слів адвоката, в Краснодарському СІЗО залишилося двоє фігурантів цієї справи, однак і вони незабаром, на його думку, будуть доставлені в Ростов-на-Дону.

"Мені сьогодні стало відомо, що два дні тому в СІЗО Ростова були етаповані Бєлялов і Зекір’яєв. Зараз вони перебувають у карантині, це - звичайна практика для етапованих", - розповів Семедляєв.

Він додав, що 29 жовтня 2019 року відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" по суті.

Зазначимо, у серпні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт п'ятьом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» - Серверу Мустафаєву, Серверу Зекір’яєву, Едему Смаїлову, Мемету Бєлялову та Марлену Асанову.

Нагадаємо, 4 жовтня уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я українських громадян Рефата Алімова та Олександра Шумкова, яких незаконно утримують у Росії. За даними українского омбудсмена, фігурант "справ Хізб ут-Тахрір" Алімов, якого утримують в СІЗО Ростовської області, 2 жовтня поскаржився на сильні болі в області нирок.

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" знаходиться у критичному стані, - адвокат
Новини України СИЗОРостов-на-ДонуХізб ут-Тахрір
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