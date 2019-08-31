Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в колонию Ставропольского края, - адвокат

Фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарских активистов Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, которые были незаконно осуждены в России, этапировали в колонию Ставропольского края. Об этом заявил адвокат осужденных активистов Сергей Легостов в видео, размещенном на странице объединения "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, по словам Легостова, осужденные крымскотатарские активисты были этапированы из СИЗО Ростова-на-Дону в колонию №11 Ставропольского края для отбывания наказания.

"После этапирования из СИЗО №1 города Ростов-на-Дону, примерно в течение 10 суток, двое из бахчисарайской четверки Энвер Мамутов и Ремзи Меметов находились в городе Пятигорск Ставропольского края, а вчера поступила информация, что они были направлены для отбывания наказания в колонию №11 Ставропольского края", - сообщил адвокат.

Легостов добавил, что незаконно осужденных активистов собираются посетить украинские консулы.

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиева уже три недели держат в специальном блоке СИЗО. По словам адвоката, активиста поместили в спецблок сразу после продления меры пресечения.

Также РБК-Украина писало, что 26 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов заявил о прекращении ранее объявленной сухой голодовки, поскольку ему улучшили условия содержания.