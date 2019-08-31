Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в колонію Ставропольського краю, - адвокат

Фігурантів першої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарських активістів Енвера Мамутова та Ремзі Меметова, які були незаконно засуджені в Росії, етапували до колонії Ставропольського краю. Про це заявив адвокат засуджених активістів Сергій Легостов у відео, розміщеному на сторінці об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.

Так, за словами Легостова, засуджені кримськотатарські активісти були етаповані з СІЗО Ростова-на-Дону в колонію №11 Ставропольського краю для відбування покарання.

"Після етапування з СІЗО №1 міста Ростов-на-Дону, приблизно впродовж 10 діб, двоє з бахчисарайської четвірки Енвер Мамутов та Ремзі Меметов знаходилися у місті Пятигірськ Ставропольського краю, а вчора надійшла інформація, що вони були направлені для відбування покарання в колонію №11 Ставропольського краю", - повідомив адвокат.

Легостов додав, що незаконно засуджених активістів збираються відвідати українські консули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сейрана Салієва вже три тижні утримують в спеціальному блоці СІЗО. За словами адвоката, активіста помістили в спецблок відразу після продовження запобіжного заходу.

Також РБК-Україна писало, що 26 серпня один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов, заявив про припинення раніше оголошеного сухого голодування, оскільки йому поліпшили умови утримання.