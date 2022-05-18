Достаточно двух движений. В Украине упростили процедуру пожертвования для ВСУ через "Дию"

В "Дии" упростили сбор средств на помощь армии, использовав для этого платформу UNITED24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Донейты можно сделать всего за два клика через Apple Pay, Google Pay или ввести данные карты", - рассказал он.

По его словам, собранные средства будут направлены Министерству обороны Украины.

"За них они смогут приобрести нашим защитникам оружие, современное оборудование, амуницию, бронежилеты, спасательную технику и другие необходимые вещи. Об израсходованных средствах мы будем регулярно отчитываться в "Дии", - добавил Федоров.