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Достатньо двох рухів. В Україні спростили процедуру пожертви для ЗСУ через "Дію"

Фото: спрощено процедуру пожертви для ЗСУ через "Дію"
Автор: Наталія Гурковська

У "Дії" спростили збір коштів на допомогу армії, залучивши для цього платформу UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Донейти можна зробити всього за два кліки через Apple Pay, Google Pay або ввести дані картки", - розповів він.

За його словами, зібрані кошти будуть спрямовані Міністерству оборони України.

"За них вони зможуть придбати нашим захисникам зброю, сучасне обладнання, амуніцію, бронежилети, рятувальну техніку та інші необхідні речі. Про витрачені кошти ми регулярно звітуватимемо в Дії", - додав Федоров.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24.

Відзначимо, після російського вторгнення українці та громадяни інших країни почали перераховувати гроші на Збройні сили, які захищають Україну. РБК-Україна повідомляло, як це зробити офіційними доступними каналами.

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