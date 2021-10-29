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Двойное ДТП с участием автобуса произошло в Киеве, есть пострадавшие

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Киев, Пятница 29 октября 2021 01:50
Двойное ДТП с участием автобуса произошло в Киеве, есть пострадавшие Фото: массовое ДТП произошло в Киеве (magnolia-tv.com)
Автор: Артур Родивилов

Масштабное ДТП произошло на Набережной трассе в Киеве. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как рассказали очевидцы, водители Audi и BMW играли в шашки. На большой скорости водитель Audi догнал BMW. От этого удара обе машины оказались в отбойнике. Автомобили получили серьезные повреждения. Люди чудом не травмировались. Водители решили оформить ДТП по протоколу.

Двойное ДТП с участием автобуса произошло в Киеве, есть пострадавшие

На этом же месте, но уже через два часа произошло еще одно ДТП. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes, фура и автобус. Как удалось выяснить, Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, "подрезал" другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в заднюю часть. После чего последний автомобиль улетел в двигавшийся в средней полосе автобус.

Двойное ДТП с участием автобуса произошло в Киеве, есть пострадавшие

По словам полицейских, в больницу госпитализировали четырех пассажиров по общественному транспорту.

На месте работала полиция, выяснявшая все обстоятельства аварии. Более часа движение в направлении столичного Подола было перекрыто.

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