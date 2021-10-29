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Подвійна ДТП за участю автобуса сталася в Києві, є постраждалі

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 01:50
Подвійна ДТП за участю автобуса сталася в Києві, є постраждалі Фото: масова ДТП сталася в Києві (magnolia-tv.com)
Автор: Артур Родивилов

Масштабна ДТП сталася На набережній трасі в Києві. Постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як розповіли очевидці, водії Audi і BMW грали в шашки. На великій швидкості водій Audi наздогнав BMW. Від цього удару обидві машини опинилися у відбійнику. Автомобілі отримали серйозні пошкодження. Люди дивом не травмувалися. Водії вирішили оформити ДТП за протоколом.

Подвійна ДТП за участю автобуса сталася в Києві, є постраждалі

На цьому ж місці, але вже через дві години сталася ще одна ДТП. Зіткнулися два автомобілі марки Mercedes, фура і автобус. Як вдалося з'ясувати, Mercedes, перебудовуючись в ліву смугу, "підрізав" інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його в задню частину. Після чого останній автомобіль полетів в автобус, що рухався в середній смузі.

Подвійна ДТП за участю автобуса сталася в Києві, є постраждалі

За словами поліціянтів, в лікарню госпіталізували чотирьох пасажирів громадським транспортом.

На місці працювала поліція, яка з'ясовувала всі обставини аварії. Понад годину рух у напрямку столичного Подолу було перекрито.

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