З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей

Вперше авто стандартно оснащене двома зсувними бічними дверима і, як і раніше, вміщує до семи осіб. Спальних місць п'ять: тримісний розкладний диван у задній частині та двоспальне ліжко 2,05×1,13 метра у підйомному даху. Передні крісла повертаються проти ходу, за доплату пропонують складний столик, розетки для підключення зовнішніх джерел та додатковий обігрівач.

Візуально відрізнити оновлені машини можна за різко окресленими решітками радіатора та новими бамперами, а також адаптивними світлодіодними фарами Multibeam LED. Є зміни і в салоні: тут і нова передня панель, і два широкоформатних дисплеї діагоналлю 12,3 дюйми кожен. Серед іншого мінівен отримав безключовий запуск двигуна, підігрів керма та інтер'єрне підсвічування з 64 кольорами. Комплекс MBUX, як і на інших V-Class, підтримує керування голосом, стрімінг музики, програми Energizing Comfort та навігацію з доповненою реальністю.

Для V‑Class Marco Polo Horizon є шість опціональних пакетів – від AMG Line і Night до Premium Plus. Останній, наприклад, включає оздоблення сидінь натуральною шкірою, чотиризонний клімат-контроль, онлайн-пробки та паркувального помічника з оглядом на 360 градусів. У гамі двигунів – лише 2,0-літровий дизель OM 654, привід задній або повний. Прийом замовлень на Marco Polo Horizon у Німеччині стартує найближчим часом. Ціна - від 58 939 євро.