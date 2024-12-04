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З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей

Середа 04 грудня 2024 13:25
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З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей Фото: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник представив оновлений кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon. Новинка коштуватиме на 12 тисяч євро дешевше від звичайного Marco Polo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Вперше авто стандартно оснащене двома зсувними бічними дверима і, як і раніше, вміщує до семи осіб. Спальних місць п'ять: тримісний розкладний диван у задній частині та двоспальне ліжко 2,05×1,13 метра у підйомному даху. Передні крісла повертаються проти ходу, за доплату пропонують складний столик, розетки для підключення зовнішніх джерел та додатковий обігрівач.

З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей

Візуально відрізнити оновлені машини можна за різко окресленими решітками радіатора та новими бамперами, а також адаптивними світлодіодними фарами Multibeam LED. Є зміни і в салоні: тут і нова передня панель, і два широкоформатних дисплеї діагоналлю 12,3 дюйми кожен. Серед іншого мінівен отримав безключовий запуск двигуна, підігрів керма та інтер'єрне підсвічування з 64 кольорами. Комплекс MBUX, як і на інших V-Class, підтримує керування голосом, стрімінг музики, програми Energizing Comfort та навігацію з доповненою реальністю.

З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей

Для V‑Class Marco Polo Horizon є шість опціональних пакетів – від AMG Line і Night до Premium Plus. Останній, наприклад, включає оздоблення сидінь натуральною шкірою, чотиризонний клімат-контроль, онлайн-пробки та паркувального помічника з оглядом на 360 градусів. У гамі двигунів – лише 2,0-літровий дизель OM 654, привід задній або повний. Прийом замовлень на Marco Polo Horizon у Німеччині стартує найближчим часом. Ціна - від 58 939 євро.

З двоспальним ліжком: Mercedes-Benz представив мінівен V-Class для подорожей

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