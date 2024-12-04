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С двуспальной кроватью: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий

Среда 04 декабря 2024 13:25
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С двуспальной кроватью: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий Фото: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил обновленный кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon. Новинка будет стоить на 12 тысяч евро дешевле обычного Marco Polo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Впервые авто стандартно оснащено двумя сдвижными боковыми дверями и по-прежнему вмещает до семи человек. Спальных пяти мест: трехместный раскладной диван в задней части и двуспальная кровать 2,05×1,13 метра в подъемной крыше. Передние кресла возвращаются против хода, за доплату предлагают складной столик, розетки для подключения внешних источников и дополнительный обогреватель.

С двуспальной кроватью: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий

Визуально отличить обновленные машины можно за резко очерченными радиаторными решетками и новыми бамперами, а также адаптивными светодиодными фарами Multibeam LED. Есть изменения и в салоне: здесь и новая передняя панель, и два широкоформатных дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый. Среди прочего минивэн получил безключевой запуск двигателя, подогрев руля и интерьерную подсветку с 64 цветами. Комплекс MBUX, как и других V-Class, поддерживает управление голосом, стриминг музыки, программы Energizing Comfort и навигацию с дополненной реальностью.

С двуспальной кроватью: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий

Для V‑Class Marco Polo Horizon есть шесть опциональных пакетов – от AMG Line и Night до Premium Plus. Последний, например, включает отделку сидений натуральной кожей, четырехзонный климат-контроль, онлайн-пробки и парковочного помощника с учетом 360 градусов. В гамме двигателей – всего 2,0-литровый дизель OM 654, привод задний или полный. Прием заказов на Marco Polo Horizon в Германии стартует в ближайшее время. Цена – от 58 939 евро.

С двуспальной кроватью: Mercedes-Benz представил минивэн V-Class для путешествий

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