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Дворазовий олімпійський чемпіон розпочав боротьбу з раком

Фото: Аксель Лунд Свіндаль завершив кар'єру в 2019 році (facebook.com/AkselLundSvindalPage)
Автор: Антон Федорців

У тріумфатора двох Олімпіад у гірськолижному спорті Акселя Лунда Свіндаля діагностували рак яєчка. Колишній спортсмен вже бореться з онкологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсмена.

39-річний норвежець оголосив про страшний діагноз. Чемпіон Ванкувера-2010 та Пхьончхана-2018 впевнений, що вчасно звернувся до медиків.

"Я помітив зміни в своєму тілі. Не був упевнений, що варто турбуватися, але вирішив перевіритися. Відвідав лікаря, від якого мене швидко доправили до шпиталю, де його підозри підтвердилися. Рак яєчка", – написав Свіндаль.

Екс-гірськолижник заявив, що прогнози лікарів наразі позитивні. Він вже розпочав інформаційну кампанію з промоції уважного ставлення чоловіків до проблем зі своїм організмом.

"Знаю, що говорити про проблеми зі здоров'ям чоловіки не вміють. Часто це перша необхідність, щоб отримати допомогу та прийняти правильне рішення піти до лікаря", – додав норвежець.

Хто такий Аксель Лунд Свіндаль

Колишній норвезький гірськолижник. Був успішним у всіх дисциплінах, окрім слалому.

Дворазовий олімпійський чемпіон (2010, 2018 рр.), 5-разовий чемпіон світу та двічі переможець Кубка світу в загальному заліку.

На Олімпіаді-2010 у канадському Ванкувері виграв повний комплект медалей. Свіндаль здобув "золото" в супергіганті, став другим у швидкісному спуску та фінішував третім у гігантському слаломі.

У 2018 році став найстаршим олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті – 35 років і 2 місяці. Завершив кар'єру після Кубка світу-2019.

До слова, напередодні Росія була повторно усунена від змагань у санному спорті.

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