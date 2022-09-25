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Двукратный олимпийский чемпион начал борьбу с раком

Фото: Аксель Лунд Свиндаль завершил карьеру в 2019 году (facebook.com/AkselLundSvindalPage)
Автор: Антон Федорцив

У триумфатора двух Олимпиад в горнолыжном спорте Акселя Лунда Свиндаля диагностировали рак яичка. Бывший спортсмен уже борется с онкологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram спортсмена.

39-летний норвежец объявил о страшном диагнозе. Чемпион Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018 уверен, что вовремя обратился к медикам.

"Я заметил изменения в своем теле. Не был уверен, что стоит беспокоиться, но решил провериться. Посетил врача, от которого меня быстро доставили в больницу, где его подозрения подтвердились. Рак яичка", – написал Свиндаль.

Экс-горнолыжник заявил, что прогнозы врачей пока положительные. Он уже начал информационную кампанию по продвижению внимательного отношения мужчин к проблемам со своим организмом.

"Знаю, что говорить о проблемах со здоровьем мужчины не умеют. Часто это первая необходимость, чтобы получить помощь и принять правильное решение пойти к врачу", – добавил норвежец.

Кто такой Аксель Лунд Свиндаль

Бывший норвежский горнолыжник. Был успешен во всех дисциплинах, кроме слалома.

Двукратный олимпийский чемпион (2010, 2018 гг.), 5-кратный чемпион мира и дважды победитель Кубка мира в общем зачете.

На Олимпиаде-2010 в канадском Ванкувере выиграл полный комплект медалей. Свиндаль завоевал "золото" в супергиганте, стал вторым в скоростном спуске и финишировал третьим в гигантском слаломе.

В 2018 году стал самым возрастным олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту – 35 лет и 2 месяца. Завершил карьеру после Кубка мира-2019.

К слову, накануне Россия была повторно отстранена от соревнований в санном спорте.

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