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"Двохсотих" щодня вивозять. Окупант розповів про великі втрати в Україні, - ГУР

Фото: окупант розповів про великі втрати в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець Росії у радіоперехопленні ГУР розповів про великі втрати військ окупантів у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Учора вдарило за півметра гранатами там. Утрьох ледве вилізли, у сорочці народилися. У каску, в голову дало. Скидають гранати з дронів. Ось сьогодні в іншому місці вдарили. По нас як дали, прямо поруч. Я навіть було подумав, що когось вбило. Мені зад подряпало. Усі додому хочуть. Пацани "ліво" стоять, там "двохсотих" щодня вивозять", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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