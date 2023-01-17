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Двох тижнів достатньо. Шмигаль очікує обрання кандидатів на директора НАБУ до кінця січня

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Обрання трьох основних кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) має відбутися до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - сказав Шмигаль.

Він також розповів, що вже пройдено п’ять із дев’яти етапів конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Зараз же кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій та відповідну співбесіду з конкурсною комісією.

Нагадаємо, до наступного етапу конкурсу на заняття посади директора НАБУ пройшли 22 кандидати.

Раніше кандидат на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що директор НАБУ "не із системи" зможе знайти нове бачення для розвитку антикорупційної політики.

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НАБУДенис Шмигаль