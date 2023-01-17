Двох тижнів достатньо. Шмигаль очікує обрання кандидатів на директора НАБУ до кінця січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - сказав Шмигаль.

Він також розповів, що вже пройдено п’ять із дев’яти етапів конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Зараз же кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій та відповідну співбесіду з конкурсною комісією.