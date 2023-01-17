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Две недели достаточно. Шмыгаль ожидает избрания кандидатов на директора НАБУ до конца января

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Избрание троих основных кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) должно состояться до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", - сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что уже пройдено пять из девяти этапов конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро. Сейчас кандидатам осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с конкурсной комиссией.

Напомним, к следующему этапу конкурса на занятие должности директора НАБУ прошли 22 кандидата.

Ранее кандидат на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что директор НАБУ "не из системы" сможет найти новое видение развития антикоррупционной политики.

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НАБУДенис Шмыгаль