У двох сферах. Україна розраховує на участь Саудівської Аравії в післявоєнній відбудові

Як зазначив посол, наразі Саудівська Аравія рухається в руслі "позитивного нейтралітету" щодо України. З одного боку королівство підтримує міжнародне право, надає Україні гуманітарну допомогу, але з іншого - не приєдналося до санкцій проти Росії та з нею зберігає з нею економічні відносини.

Саудівська Аравія не надає Україні зброї та військового обладнання, але відкрита до гуманітарної допомоги. Під час візиту глави МЗС Файсала бін Фархана Аль Сауда була підписана угода на 400 млн доларів, в рамках якої в березні в Україну прибули ковдри, засоби гігієни та 135 потужних генераторів.

Україна також зацікавлена в тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до післявоєнного відновлення України. За словами посла, є декілька ключових сфер. В першу чергу агропромисловий комплекс та енергетика, які становлять спільний інтерес. Саудівська Аравія зараз наполегливо працює над забезпеченням продовольчої безпеки в регіоні, і Україна може з цим допомогти. Водночас Україна бореться за енергетичну незалежність, і в цьому питанні допомогти може вже Саудівська Аравія.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні".

Позиція Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час візиту до України, що відбувся в лютому цього року, підписав два документи про надання допомоги Україні. Починаючи з березня цього року до України було відправлено щонайменше 5 літаків з гуманітарною допомогою.

У травні міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив про "активний нейтралітет" щодо війни Росії проти України. З такою заявою він виступив після візиту українського президента Володимира Зеленського до Джидди та його звернення до лідерів Ліги арабських держав.