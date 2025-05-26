У двох районах Києва завтра може зникнути вода: в чому причина

"У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через обстріли. Це чергові планові навчання, які місто системно проводить на обʼєктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим 27 травня з 10:00 до 15:00 можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання Солом’янського та Голосіївського районів.

Автоцистерни з питною водою розташують за адресами:

перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;

перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;

вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;

просп. Повітряних Сил, 84;

перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

У "Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною необхідних тренувань і підготовки міських служб.