У двох районах Києва завтра може зникнути вода: в чому причина

У Києві у вівторок, 27 травня, проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через ворожі обстріли. У двох районах міста можливе тимчасове пониження тиску в кранах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через обстріли. Це чергові планові навчання, які місто системно проводить на обʼєктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим 27 травня з 10:00 до 15:00 можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання Солом’янського та Голосіївського районів.
Автоцистерни з питною водою розташують за адресами:
У "Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною необхідних тренувань і підготовки міських служб.
Нагадаємо, нещодавно у Києві спростували поширену інформацію про припинення постачання гарячої води влітку. Як повідомили у КМДА, гаряча вода подаватиметься у штатному режимі.
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