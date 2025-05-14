Припинення постачання гарячої води в Києві влітку: КМДА спростувало фейки
У Києві спростували поширену інформацію про припинення постачання гарячої води влітку. Гаряча вода подаватиметься у штатному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як заявили в КМДА, у компанії "Київтеплоенерго", надання гарячої води в столиці буде здійснюватися в штатному режимі, і можливі тимчасові відсутності послуги не пов'язані з економічними чи технічними проблемами.
Як зазначено в офіційному повідомленні, тимчасова відсутність гарячої води може виникнути тільки через аварійні ситуації або під час планових гідравлічних випробувань теплових мереж.
У разі аварій компанія гарантує ліквідацію проблеми впродовж доби з подальшим відновленням послуги.
Зазначено, що планові випробування, які тривають до двох тижнів, проводяться для перевірки стану мереж і їх підготовки до наступного опалювального сезону.
У разі виявлення пошкоджень терміни можуть коригуватися, однак це не впливає на загальну стабільність постачання.
Нагадаємо, на трьох філіях комунального підприємства "Харківські теплові мережі" розпочали підготовку до наступного опалювального сезону.
Згідно з інформацією підприємства, у зв'язку з проведенням сопресування та дефектування тепломагістралей, з 15 квітня до 16 травня зупинятимуть гаряче водопостачання.
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