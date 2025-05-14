Припинення постачання гарячої води в Києві влітку: КМДА спростувало фейки

У Києві спростували поширену інформацію про припинення постачання гарячої води влітку. Гаряча вода подаватиметься у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Як заявили в КМДА, у компанії "Київтеплоенерго", надання гарячої води в столиці буде здійснюватися в штатному режимі, і можливі тимчасові відсутності послуги не пов'язані з економічними чи технічними проблемами.

Як зазначено в офіційному повідомленні, тимчасова відсутність гарячої води може виникнути тільки через аварійні ситуації або під час планових гідравлічних випробувань теплових мереж.

У разі аварій компанія гарантує ліквідацію проблеми впродовж доби з подальшим відновленням послуги.

Зазначено, що планові випробування, які тривають до двох тижнів, проводяться для перевірки стану мереж і їх підготовки до наступного опалювального сезону.

У разі виявлення пошкоджень терміни можуть коригуватися, однак це не впливає на загальну стабільність постачання.