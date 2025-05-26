В двух районах Киева завтра может исчезнуть вода: в чем причина

В Киеве во вторник, 27 мая, проведут тренировку городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за вражеских обстрелов. В двух районах города возможно временное понижение давления в кранах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В Киеве проведут тренировки городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за обстрелов. Это очередные плановые учения, которые город системно проводит на объектах критической инфраструктуры в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
В связи с этим 27 мая с 10:00 до 15:00 возможно временное понижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов.
Автоцистерны с питьевой водой расположат по адресам:
В "Киевводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, что является частью необходимых тренировок и подготовки городских служб.
Напомним, недавно в Киеве опровергли распространенную информацию о прекращении поставок горячей воды летом. Как сообщили в КГГА, горячая вода будет подаваться в штатном режиме.
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