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У двох районах Києва падіння уламків, загорілася багатоповерхівка

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 08:16
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У двох районах Києва падіння уламків, загорілася багатоповерхівка Фото: У Києві впали уламки під час масованого удару 29 грудня
Автор: Олександр Білоус

Під час масованого ракетного удару по Україні у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків. Загорілася багатоповерхівка.

Про це заявив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - написав він.

Крім того, у Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. "Попередньо є поранені. Інформація уточняються. Екстрені служби слідують на місце виклику", - йдеться в повідомленні.

Масований удар по Україні

Російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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