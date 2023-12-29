У двох районах Києва падіння уламків, загорілася багатоповерхівка

Під час масованого ракетного удару по Україні у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків. Загорілася багатоповерхівка.

Про це заявив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - написав він.

Крім того, у Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. "Попередньо є поранені. Інформація уточняються. Екстрені служби слідують на місце виклику", - йдеться в повідомленні.

Масований удар по Україні

Російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.