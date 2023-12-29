ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В двух районах Киева падение обломков, загорелась многоэтажка

Украина, Пятница 29 декабря 2023 08:16
UA EN RU
В двух районах Киева падение обломков, загорелась многоэтажка Фото: В Киеве упали обломки во время массированного удара 29 декабря
Автор: Александр Белоус

Во время массированного ракетного удара по Украине в двух районах Киева зафиксировано падение обломков. Загорелась многоэтажка.

Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - написал он.

Кроме того, в Подольском районе зафиксировано возгорание на территории складских помещений. "Предварительно ранены. Информация уточняются. Экстренные службы следуют на место вызова", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Украине

Российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине со стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также прогремели взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракети
NEWS
Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году