Двох "поліцейських" засудили до 12 років тюрми за роботу на окупантів у Херсоні

"Чоловіки погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади, а саме "начальника головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області". Вони обійняли посади у цьому незаконному "правоохоронному органі", створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи на псевдопосадах, вони входили до складу так званих "слідчо-оперативних груп". Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, засуджені виконували обов’язки нібито щодо "розкриття злочинів".

"Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу", - пояснили в прокуратурі.

Двох чоловіків засудили за колабораційну діяльність до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.