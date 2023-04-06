Двух "полицейских" приговорили к 12 годам тюрьмы за работу на оккупантов в Херсоне

"Мужчины согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей, а именно "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области". Они заняли должности в этом незаконном "правоохранительном органе", созданном на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь на псевдодолжностях, они входили в состав так называемых "следственно-оперативных групп". Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные исполняли обязанности якобы по "раскрытию преступлений".

"На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа", - пояснили в прокуратуре.

Двое мужчин приговорили за коллаборационную деятельность к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.